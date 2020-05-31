День защиты детей 2020: яркие открытки и поздравления в стихах и прозе

В понедельник, 1 июня, отмечается Международный день защиты прав детей. С этим праздником можно поздравить как самих детей, так и их родителей.

“источник” собрал лучшие поздравления с праздником.

Поздравляю с Днём защиты детей и желаю яркого, красочного, веселого, интересного, радостного, удивительного, прекрасного, счастливого детства, наполненного сочными фруктами, вкусными сладостями, добрыми людьми, настоящими чудесами, фантастическими приключениями.

Поздравляю с Днём защиты детей. Желаю, чтобы жизнь твоя полна была ярких эмоций и веселых песен, радостных прогулок и походов в цирк, интересных мультиков и познавательных фильмов, добрых книг и хороших друзей, увлекательных идей и красивых рисунков, вкусных пирожных и сочных фруктов, счастливых праздников и больших приключений.

Пусть счастливы будут все дети на свете,

Смеются, поют, веселятся гурьбой.

Пусть ласково солнышко в небе всем светит

И миром наполнится шар наш земной.

Этот праздник самый главный

Среди праздников на свете,

Его встретят во всех странах,

Ведь нужна защита детям!

В этот день пускай все дети

Не прольют ни капли слез,

Пусть везде, на всей планете,

Принимают их всерьез!

Каждый пусть ребенок знает,

Что семья им дорожит,

И от всех проблем на свете

Оградит и защитит!

Поздравляю с Днем защиты детей! Желаю окунуться в праздник счастья, улыбок и искренней детской радости. Пусть ваши семьи будут крепкими, едиными, надежными и любящими. Пусть звучит детский смех, рождаются надежды и осуществляются мечты! Берегите себя, ведь семья — это главное!