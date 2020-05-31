Виновных уже “назначили”: оккупанты внезапно обнаружили проблемы с мостом в Крым

Российские оккупанты “внезапно” усомнились в соблюдении законности при строительстве железнодорожного перехода через Керченский пролив.

Об в Facebook написал экс-представитель президента Украины в АР Крым Борис Бабин.

“Интересные движения происходят по вопросам открытия пассажирского железнодорожного сообщения по “Керченскому мосту”. 22 мая 2020 Генпрокуратура РФ подала “предостережение” главе Федерального агентства железнодорожного транспорта о нарушении законодательства при строительстве железнодорожного перехода через Керченский пролив. Такое неожиданную заявление начали распространять и российские СМИ“, – сказано в публикации.

По мнению Бабина, существует три основных причины, по которым оккупантов так начала волновать “законность строительства”.

Первая причина – понимание рисков, связанных с эксплуатацией моста в пассажирском движении. Если произойдет техногенная беда, карательные органы “умоют руки”: вот, видите, еще в мае 2020 предупреждали.

“Во-вторых Генпрокуратура РФ переводит железнодорожные стрелки не на бенефициара строительства, Героя труда РФ Ротенберга. А на оккупационных чиновников РФ на полуострове, якобы это все именно они нарушили. То есть виновные за возможные проблемы на мосту уже назначены“, – пишет Бабин.

И третьей причиной он назвал то, что понимая, что движение поездов все равно начнется несмотря на все риски, Генпрокуратура РФ устроила “маленький скандал”.

“…и теперь ее ответственные руководители радостно “перекашляют” его с бенефициарами и железнодорожниками. Ведь распылено на проекте средств много, и прокурорам должно немного остаться“, – добавил Бабин.

Как сообщал “источник”, ранее всю суть того, для чего России на самом деле нужен Керченский мост, показали двумя фото.