Девушка-боец показала лицо после 45 пропущенных ударов в проигранном бою: фото

Боец смешанных единоборств Антонина Шевченко потерпела поражение от Кэтлин Чугакян на турнире UFC Fight Night 176, пропустив 45 ударов в лицо.

Фотографию лица после боя Шевченко опубликовала в своем Instagram.

“ММА – тяжелый спорт, но это мой путь и я вернусь сильнее”, – написала спортсменка.

35-летняя Шевченко является уроженкой Кыргызстана, но также имеет перуанский паспорт. В смешанных единоборствах боец по прозвищу “Пантера” провела 10 боев, в которых одержала восемь побед при двух поражениях.

Шевченко является двукратной чемпионкой мира по тайскому боксу, чемпионкой Южной Америки и Кыргызстана.

Ранее сообщалось, что американский боец Тони Фергюсон показал свое лицо после поражения от Джастина Гэтжи.