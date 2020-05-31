Первый день лета: лучшие поздравления, стихи и открытки к 1 июня

В понедельник, 1 июня, в Украине наступит первый день долгожданного лета. По этому поводу можно поздравить своих родных, близких и знакомых.

“источник” собрал лучшие открытки и стихи, посвященные первому летнему дню.

Радость и веселье

Пусть царит кругом !

Шлю Вам поздравление

С Первым летним днем !

Если в небе ходят грозы,

Если травы расцвели,

Если рано утром росы

Гнут былинки до земли,

Если в рощах над калиной

Вплоть до ночи гул пчелиный,

Если солнышком согрета

Вся вода в реке до дна –

Значит, это уже лето!

Значит, кончилась весна!

Май закончился, настала

Лета красного пора,

Пробудилась, заплясала,

Зажужжала мошкара.

И от зноя нет спасенья,

Солнце жалит, как огнем.

Принимайте поздравления

С жарким лета первым днем.

Здравствуй! Утром этим светлым

Поздравляю с летним днем –

Первым, радостным, заветным…

С зеленью со всех сторон.

С песней птиц, журчанием ночи

И деревьев высотой.

Будни праздников короче…

Радуйся! Живи и пой!

Пой о ласковом рассвете,

Синей неба чистоте,

О прекрасном этом лете,

Что ведет тебя к мечте!

Пусть к вам приходит солнечное лето

С охапкой восхитительных цветов,

Любви прекрасною мелодией согрето

И нежной трелью птичьих голосов.

Пусть будет оно ласковым, беспечным,

Веселым, сладострастным, озорным.

И дарит радость – не на день, на вечность,

Под ливнем счастья, – свежим, молодым!