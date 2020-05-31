Первый день лета: лучшие поздравления, стихи и открытки к 1 июня

В понедельник, 1 июня, в Украине наступит первый день долгожданного лета. По этому поводу можно поздравить своих родных, близких и знакомых.
“источник” собрал лучшие открытки и стихи, посвященные первому летнему дню.
Радость и веселье
Пусть царит кругом !
Шлю Вам поздравление
С Первым летним днем !
Если в небе ходят грозы,
Если травы расцвели,
Если рано утром росы
Гнут былинки до земли,
Если в рощах над калиной
Вплоть до ночи гул пчелиный,
Если солнышком согрета
Вся вода в реке до дна –
Значит, это уже лето!
Значит, кончилась весна!
Май закончился, настала
Лета красного пора,
Пробудилась, заплясала,
Зажужжала мошкара.
И от зноя нет спасенья,
Солнце жалит, как огнем.
Принимайте поздравления
С жарким лета первым днем.
Здравствуй! Утром этим светлым
Поздравляю с летним днем –
Первым, радостным, заветным…
С зеленью со всех сторон.
С песней птиц, журчанием ночи
И деревьев высотой.
Будни праздников короче…
Радуйся! Живи и пой!
Пой о ласковом рассвете,
Синей неба чистоте,
О прекрасном этом лете,
Что ведет тебя к мечте!
Пусть к вам приходит солнечное лето
С охапкой восхитительных цветов,
Любви прекрасною мелодией согрето
И нежной трелью птичьих голосов.
Пусть будет оно ласковым, беспечным,
Веселым, сладострастным, озорным.
И дарит радость – не на день, на вечность,
Под ливнем счастья, – свежим, молодым!