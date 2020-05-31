Путину нужен повод: почему Кремль может решиться на открытую войну против Украины

Президент России Владимир Путин может пойти на открытую войну против Украины только в том случае, если у него будет для этого объективно существующий повод, который, по его мнению, оправдывает новые военные действия.

Об этом в интервью “источнику” рассказал экс-народный депутат Украины, председатель Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров.

Он отметил, что в результате резкого падения цены на нефть, падения экономики России вследствие коронавируса, Владимир Путин оказался за короткий промежуток времени в достаточно сложной ситуации. У него резко падает рейтинг, к нему ежедневно скапливаются десятки актуальных вопросов, являющиеся очень непростыми. Это экономические, социальные вопросы, а также геополитические проблемы, с которыми Россия столкнулась в прошлые годы – это и Сирия, и Ливия. Разумеется, здесь и международные санкции, введенные против России в связи с оккупацией Крыма и отдельных районов Донецкой и Луганской областей.

“И у Путина прямо чешется и горит от потребности каким-то образом продемонстрировать россиянам, что он остается таким же успешным, таким же “мачо”, каким он себя показал в 2014 году. Для этого, исходя из его предыдущих действий и характера, он будет искать какую-то ситуацию, создавать какое-то событие“, – сказал Чубаров.

Он добавил, что ни одну задачу внутри России Путин не способен решить, потому что, как показали обстоятельства последних трех месяцев, у него почти нет команды. Вертикаль, которую он выстраивал последние годы и которой очень хвастался, почему-то не сработала в сфере охраны здоровья населения, обеспечении необходимым в сложных условиях. Поэтому ему остается какая-то внешняя афера.

При этом, по словам Чубарова, Путин может поднять вопрос обеспечения Крыма водой, если у него будет объективно существующий привод, который, по его мнению, оправдывает новые военные действия против Украины.

“Будет говорить, что Киев не смирился с “добровольным выбором людей в Крыму, правом на самоопределение, что подтверждается Уставом ООН и всеми международными актами”. И вот Киев решил покорить или уничтожить людей в Крыму тем, что уже столько лет оставляет без воды, а теперь ситуация стала угрожающей для сотен тысяч людей, грозит экологической катастрофой не только для полуострова, но и для бассейна Черного моря“, – говорит он.

Чубаров добавил, что Путин может многое придумать, чтобы оправдать желание расширить военные действия против Украины в подтверждение своего имиджа. Он попытается оправдать их вынужденность защищать права людей.

Детальнее читайте в интервью Рефата Чубарова “источнику”: У Путина чешется и горит, он готовит новые действия против Украины – Рефат Чубаров.