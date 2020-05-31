В Италии разбился самолет: фото с места смертельной аварии

В Италии недалеко от Рима, 31 мая утром разбился сверхлегкий самолет, который вылетел из школы пилотов Crazy Fly на аэродроме Ле-Грюньоль, чтобы пролететь над сельской местностью.

Об этом сообщает Corriere della Sera.

На борту находились двое молодых мужчин, они погибли.

Как сообщили некоторые свидетели падения самолета, перед падением он загорелся, возможно, из-за неполадок с двигателем.

Аварию расследуют карабинеры и инспекторы из Национального агентства по безопасности полетов.

Как сообщал “источник”, 22 мая в Пакистане разбился пассажирский самолет “Пакистанских авиалиний”, который заходил на посадку в Международном аэропорту “Джинна” города Карачи.

Кроме того сообщалось, что 17 мая, во время демонстрационного тура по стране в районе города Камлупс (Канада) разбился учебно-тренировочный самолет Canadair CT-114 Tutor пилотажной группы Snowbirds.