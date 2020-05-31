Вспышка коронавируса в ВСУ: новые печальные данные

По состоянию на 31 мая в рядах ВСУ подтверждено 118 случаев заболевания COVID-19, четыре человека умерли от осложнений коронавирусной инфекции.

Об этом сообщается на Facebook-странице “Командование Медицинских сил Вооруженных Сил Украины”.

Отмечается, что за время пандемии выздоровели 111 больных COVID-19 военных. На изоляции (в том числе самоизоляция) находится 453 человека. За прошедшие сутки зарегистрировано 12 новых случаев заболевания.

“К сожалению, в Вооруженных Силах Украины зафиксировано четвертый летальный случай от коронавируса. Так, в связи с острой респираторной болезни COVID-19, вызванную коронавирусом SARS-CoV-2 30 мая умер работник Вооруженных Сил Украины (Черновицкая область)“, – сказано в сообщении.

Мужчина заболел 22 мая, 27 мая его госпитализировали. Однако спасти его жизнь медики не смогли. По имеющейся информации кроме острой респираторной болезни COVID-19, у него были были сопутствующие заболевания.

“Анализ заболеваний среди военнослужащих и гражданского населения свидетельствует о том, что чаще всего инфекция распространяется при эпизодических встречах с близкими людьми (друзьями и родными), не входящими в круг лиц, с которыми вы общаетесь ежедневно или живете вместе. Не подвергайте себя и свою семью опасности лишними контактами. Оставайтесь дома“, – резюмировали в командовании медсилами ВСУ.

Как сообщал “источник”, по состоянию на 31 мая в Украине обнаружено 468 новых случаев заболевания коронавирусом. Всего в стране за время пандемии заразились 23 672 человека.