Лето начнется с похолодания и дождей: синоптик рассказала, когда в Украину ворвется настоящая жара

В Украине в первый день лета, 1 июня, будет холодно и сыро, потепление начнется во второй половине недели.

Об этом написала в Facebook Наталья Диденко.

1 июня в Украине будет сыро, будут падать дожди. Лето начнется похолоданием, ожидается днем +9 +13 градусов. В центральных областях в понедельник прогнозируют +12 +18 градусов. Теплее всего будет на юге и востоке Украины: +17 +22 градуса.

В Киеве 1 июня – периодические дожди, пасмурно и холодно, днем около +12 +14 градусов.

Потепление постепенное начнется со среды. Потеплеет до +20 градусов и выше с 6 июня.

Как сообщал “источник”, 31 мая, в последний день весны, в Карпатах на горе Поп Иван Черногорский температура воздуха опустилась до морозной. На высокогорье столбики термометров показывали -4 градуса по Цельсию. Также выпал снег, а видимость была ограничена до 20 метров.