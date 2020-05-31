“Шахтер” одержал фантастическую победу над “Динамо” в чемпионате Украины

В матче 24-го тура чемпионата Украины донецкий “Шахтер” обыграл киевское “Динамо” со счетом 3:1.
“Шахтер” – “Динамо” – 3:1 (1:1)
Голы: Марлос (39, 67), Маркос Антонио (74) -Буяльский (38)
“Шахтер”: Пятов, Исмаили, Додо, Кривцов, Матвиенко, Алан Патрик (Коноплянка, 85), Степаненко, Тайсон (Соломон, 85), Марлос (Тете, 76), Коваленко (Маркос Антонио, 53), Мораес (Фернандо Педро, 76).
“Динамо”: Бущан, Миколенко, Кендзера, Попов, Шабанов, Сидорчук, Шепелев, Вербич, Цитаишвили (де Пена, 76), Буяльский, Русин (Караваев, 76).
Предупреждения: Попов (22), Исмаили (24), Коваленко (46).
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