Под Киевом загадочно погиб 13-летний мальчик: фото с места трагедии

В субботу, 30 мая, в селе Гребни Кагарлицкого района, погиб 13-летний мальчик, который вместе с родителями приехал в село на дачу.

Об этом сообщает полиция Киевской области.

Мальчик ушел гулять в 16:30 и не вернулся. Мать и отец сначала искали ребенка самостоятельно а в 22 часа обратились за помощью в полицию.

Тело ребенка нашли ночью под завалами кирпича на территории местного недействующего полуразвалившегося животноводческого комплекса.

На месте происшествия работала криминалистическая лаборатория. Тело погибшего ребенка направлено на проведение судебно-медицинской экспертизы для установления причин смерти.

Работники полиции устанавливают свидетелей и обстоятельства трагической смерти мальчика.

Как сообщал “источник”, ранее в селе Троицкое Одесской области произошла трагедия с 10-летним мальчиком – ребенок умер, наевшись зеленой черешни и таблеток.