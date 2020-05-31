Настроились дорог? Украинцы массово ринулись на заработки в Польшу

На украинско-польской границе собираются огромные очереди из украинцев, которые возвращаются на заработки в соседнюю страну, не польстившись на трудоустройство в Украине, которое, согласно новой программе украинского правительства, должны обеспечить заробитчанам за счет строительства дорог и мостов.

Видео с пешеходного пункта пропуска “Шегини” в Львовской области в воскресенье, 31 мая, опубликовал на своей Facebook-странице депутат львовского горсовета Игорь Зинкевич.

На кадрах видно, что несколько сотен украинцев ждут своей очереди, чтобы пересечь границу и возвратиться на работу на польских промышленных и сельсько-хозяйственных предприятиях. Несмотря на непогоду они терпеливо ждут своей очереди, не питая иллюзий на то, что в Украине заработать им поможет правительственная программа.

“31.05.2020 в 15:00. Пропускной пункт “Шегини” – очередь в Польшу”, – подписал снятое видео автор.

Напомним, что пеший проход через ПП “Шегини” бесплатный, а за проезд авто надо заплатить по 50-100 долларов. В очереди люди вынуждены стоять минимум по 5-6 часов.

Как сообщал “источник”, только за минувшие выходные пункт пропуска “Шегини-Медика” пересекли больше 4,5 тысяч человек.