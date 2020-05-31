Киев под вопросом: какие области не готовы к ослаблению карантина

С 1 июня в Украине вступят в силу новые ослабления карантинных ограничений, однако по состоянию на 31 мая критериям ослабления не соответствуют сразу шесть регионов Украины и город Киев.

Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения.

Кроме Киева ослабление карантина находится под вопросом также в Волынской, Донецкой, Львовской, Ровенской и Черновицкой областях. При этом все регионы, кроме Донецкой области, не соответствуют критерию относительно количества больных на 100 тысяч населения. В Донецкой области – недостаточное количество проведенных тестирований.

Для ослабления карантина области должны соответствовать следующим требованиям:

количество новых случаев COVID-19 за последние 7 дней на 100 тысяч населения не превышает 12;

загруженность коек в больницах менее 50%;

охват тестированием более 12 на 100 тысяч населения.

Как сообщал “источник”, по состоянию на утро, 31 мая, в Киеве лабораторно подтвердили заболевание коронавирусом у 2985 человек. За сутки добавился 81 больной.