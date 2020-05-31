Астронавты c Crew Dragon добрались до цели исторического полета

В субботу, 30 мая, в США космическое агентство NASA и компания SpaceX Илона Маска осуществили запуск ракеты Falcon 9 с кораблем Crew Dragon, который должен был доставить американских астронавтов на орбитальную станцию МКС, 31 мая стыковка с МКС успешно произошла.

Об этом сообщает NASA.

Находясь в 176 метрах от станции экипаж Crew Dragon перевел корабль в автоматический режим для стыковки с МКС.

Маневр завершился успешно и Crew Dragon с астронавтами на борту совершил автоматическую стыковку с МКС.

Отметим, на борту Crew Dragon находятся два опытных астронавта, дважды летавшие на челноках Space Shuttle: 49-летний пилот Роберт “Боб” Льюис Бенкен и 53-летний командир Даглас “Даг” Джеральд Херли.

Как сообщал “источник”, астронавты Дуглас Херли и Боб Бенкен, которых компания Илона Маска SpaceX в сотрудничестве с NASA запустила на МКС на первом американском частном корабле Crew Dragon, вышли на связь с Землей и сняли скафандры.