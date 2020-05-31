Умирал в страшных муках: мать замученного по приказу Гиркина украинца потрясла сеть криком души, фото

Мать 19-летнего студента КПИ Юрия Поправки, которого пытали и затем убили по приказу террориста Игоря Гиркина, рассказала о своей реакции на его интервью журналисту Дмитрию Гордону и вызвала волну сострадания и поддержки в сети.

Слова Ярославы Поправки в Facebook опубликовала Виктория Микитюк.

Женщина призналась, что после того как она посмотрела интервью с Гиркиным, у нее полночи была истерика.

“Я понимала, что в этой беседе вспомнят гибель моего сына Юрия. Но, честно говоря, не была готова, что будут вот такие подробности и хвастовства, как совершено геройский поступок. Но еще больше задели слова Игоря Гиркина о том, что “имеется человек, имеется проблема”. Эта фраза показала все, что там происходило. То есть только что-то не так, людей просто уничтожали и закапывали в лесу …После услышанного у меня просто началась истерика. Потому убийца сидит где-то в России сыт и доволен, а своего Юры я уже иногда не увижу“, – рассказала женщина.

Ярослава добавила, что Гиркин соврал, заявив, что приказал застрелить ее сына.

“Ведь согласно заключению судебно-медицинской экспертизы, ребят пытали … Очень тяжелые были издевательства, смерть длинная и в муках … На теле ожоги от электротока, окурков, щечка сына проколота, везде синяки, тело как сверлили … Расследование показало, что сына убивало двое из Харькова, которые пошли на сторону “Оплота”. Приказ уничтожить давал Игорь Гиркин. И как мне потом рассказали ребята, которые выжили, Юрия убили за то, что отказался переходить на русский язык и отказался признавать Московский патриархат, потому что мы действительно посещаем храм КП”, – рассказала мать погибшего.

Она добавила, что не знала, что сын ушел воевать на Донбасс и когда она в очередной раз позвонила на телефон сына, трубку поднял Игорь Гиркин, который сообщил ей, что сын погиб и потребовал больше не звонить.

“Знаете, мой Юрий уже победил, я знаю. В его честь в столице переименовали улицу, где находится офис прокуратуры. Чтобы каждый день, проходя мимо, ее руководители и сотрудники задумывались над тем, все ли они сделали для того, чтобы мучители моего сына сидели“, – резюмировала Ярослава.

Украинцы оставили под постом десятки комментариев, выражая соболезнования матери и уверенность, что рано или поздно убийцы украинцев будут наказаны.

Как сообщал “источник”, украинцы в сети с сарказмом отреагировали на интервью Гордона с Гиркиным.