Это катастрофа, гибнет урожай: в Чехии бьют тревогу из-за украинских заробитчан, фото и видео

В Чехии без украинских заробитчан может пропасть большая часть урожая, ведь на полях некому работать. Страна возобновила выдачу краткосрочных рабочих виз и консульства снова заработали в Киеве и Львове, однако добраться туда украинцам сейчас крайне трудно.

Об этом сообщает “Радио Свобода”.

Как рассказывают чешские фермеры, чехи не хотят работать на полях, эту работу выполняют украинцы, филиппинцы и румыны.

“В сфере земледелия мы используем рабочую силу из Украины. Нам кажется, что для этой работы они подходят больше всего. Мы их работой обычно довольны. Трудолюбивые люди“, – рассказал директор одной из агрофирм Томаш Зоуфалий.

Сейчас на его поле работает несколько украинских заробитчан, которые приехали в Чехию как только открылись границы для тех, кто имеет долгосрочную визу. Однако, этого очень мало. От последствий локдауна предприятие уже потеряло более 8 млн долларов. Что будет, если не приедут украинцы, он не хочет даже думать.

“Если украинцы не вернутся – это будет просто катастрофа для нас. Это означает, что мы не соберем наши овощи. Чехия и так только на 30% самостоятельна в производстве овощей. Для нас работники из Украины просто жизненно необходимы. Если они к нам вовремя не вернутся считайте, что сезон для нас в этом году преждевременно завершился, мы просто окажемся банкротами“, – констатировал Томаш Зоуфалий.

Глава одного из крупнейших овощных предприятий в Чехии Павел Покорный рассказал, что после введения чрезвычайного положения попросил украинцев, которые успели приехать еще до закрытия границ, не возвращаться домой.

“Ситуация с коронавирусом показала нам, что зависимость от украинской рабочей силы мгновенно может поставить цели производства на колени. Если бы я не попросил своих рабочих остаться, сезон можно было бы досрочно завершать“, – заявил он.

Как сообщал “источник”, украинцы, которые во время карантина вернулись на родину из европейских стран, не собираются работать на родине за копейки. В их планах вернуться в Европу, где достойно оплачивается труд.