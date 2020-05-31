Улицы превратились в бурлящие реки, тонут авто: на Харьков обрушился мощный ливень, видео

В Харькове прошел сильный ливень, который затопил улицы города.

В сети публикуют видео.

На одном из них показали торговый центр “Караван”, в котором работники собирают воду. Там возникли проблемы с крышей и затопило коридоры.

По торговому центру ходят люди, им лужи на полу совсем не мешают.

На других видео показали улицы города, которые полностью затопило. Люди ходят практически по лужам.

Дороги в Харькове тоже затопило, автомобили ездят практически по воде, уровень которой довольно высоко поднялся.

Из-за забитых сливных отверстий – по всему городу лужи, вода не стекает в канализацию.

Ранее “источник” сообщал, что в сети показали свежие фото и видео из Харькова, где жители забыли о карантине и наплевали на ограничения.

Напомним, что в Украине с 1 июня будет введен очередной этап послабления карантинных ограничений.