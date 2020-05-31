Прошел сквозь дым под аплодисменты: на “адских” протестах в США появился Бэтмен, видео

На одном из массовых протестов, вспыхнувших в США из-за убийства афроамериканца Джорджа Флойда при задержании полицией, появился человек в костюме Бэтмена.

Соответствующее видео с акции протеста в Филадельфии опубликовали в сети.

Мужчина эффектно прошел сквозь дым от сожженных машин мимо людей с плакатами. Митингующие приветствовали косплеера аплодисментами.

Как пишет CBS Philly, в Филадельфии около 13 полицейских пострадали во время беспорядков, Протестующие подожгли по меньшей мере четыре полицейских автомобиля. Кроме прочего, они разграбили магазин Apple и пытались поджечь статую бывшего мэра города Фрэнка Риццо.

Как сообщал “источник”, с помощью военных патрулей власти американского города Миннеаполиса (штат Миннесота) прекратили волнения и беспорядки, которые возникли во время массовых протестов из-за убийства афроамериканца Джорджа Флойда при задержании полицией. Однако в других городах протесты не утихают. СМИ сообщают о сотнях задержанных и нескольких погибших.