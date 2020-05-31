Шахтер – Динамо: стартовые составы

Стали известны стартовые составы донецкого “Шахтера” и киевского “Динамо” на матч 24-го тура чемпионата Украины, который состоится сегодня, 31 мая. Смотреть онлайн Шахтер – Динамо на “источнике”. Встреча пройдет в Киеве на стадионе “Олимпийский”.

Начало встречи в 17:00.

Шахтер: Пятов, Додо, Кривцов, Матвиенко, Исмаили, Степаненко, Патрик, Коваленко, Тайсон, Марлос, Мораес

Обслужит матч бригада арбитров во главе с Екатериной Монзуль. Помогать ей в качестве судей на линиях будут Александра Ардашева и Марина Стрелецкая. Резервный арбитр – Денис Шурман.

“Шахтер” является лидером чемпионата Украины, набрав 59 очков. “Динамо” занимает третье место, имея в активе 46 очков.

Ранее сообщалось, что известные футбольные эксперты поделились мнениями о матче “Шахтер” – “Динамо”.