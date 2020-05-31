В Англии обокрали квартиру звездного футболиста: подробности ЧП, фото и стоимость похищенного

Квартиру алжирского нападающего “Манчестер Сити” Рияда Мареза обокрали на крупную сумму.

Об этом сообщает The Sun.

Из пентхауса футболиста в Манчестере похитили 50 тысяч фунтов наличными, браслеты, коллекционные футболки, а также дорогие часы – Richard Mille (230 тысяч фунтов), Rolex Daytona (40 тысяч фунтов) и Rolex Day Date (35 тысяч). Общая стоимость украденного превысила 500 тысяч фунтов.

29-летний Марез выступает за “Манчестер Сити” с 2018 года. Его зарплата составляет 11,5 миллионов евро в год. В составе “Манчестер Сити” он становился чемпионом Англии, обладателем Кубка Англии, Кубка Лиги и Суперкубка страны.

Ранее сообщалось, что нападающий Эммануэль Адебайор похвастался своим автопарком из девяти престижных суперкаров.