Люди с оружием и авто в кювете: почему КПП “Тиса” охватил бунт и что там происходит

Утром в воскресенье, 31 мая, из-за противостояния между заробитчанами и пограничниками была заблокирована работа пункта пропуска “Тиса” в Закарпатской области на границе с Венгрией. Очередь на въезд в Украину с венгерской стороны растянулась на несколько километров.

В связи с агрессивными действиями людей, которые даже сбросили в кювет автомобиль пограничников, на КПП прибыли резервные силы пограничной службы. На место событий из Киева срочно вылетели и. о. председателя Государственной таможенной службы Игорь Мураев и председатель Государственной пограничной службы Сергей Дайнека

Бунт на границе

Как сообщил в своем Telegram-канале журналист Виталий Глагола, собравшиеся на КПП “Тиса” люди бурно выявляют свой протест против действий таможенников и пограничников, которые не разрешают им въезд в Украину. Во время протеста они даже столкнули с дороги в кювет автомобиль пограничной службы.

По его наблюдениям, агрессивно себя ведут не только украинцы, но и граждане других государств. Один из активистов – Иан Фирма, гражданин Молдовы.

Причиной таких агрессивных действий стал досмотр на КПП посылок из Италии. Некоторые водители отказываются письменно декларировать перемещаемые товары и подавать документы для таможенного контроля.

“Водители микроавтобусов, которые сейчас находятся на таможенном посту, кроме личных вещей граждан, перемещают посылки на заказ. Некоторые из них отказываются письменно декларировать перемещаемые товары и подавать документы для таможенного контроля. Составлено несколько карточек отказов. Это делает невозможным пересечение границы на законных основаниях”, – сообщили таможенники.

Почему таможня не пропускает посылки

И.о. руководителя Закарпатской таможни говорит, что никаких изменений в законодательстве нет, просто “решили навести порядок, чтобы водители не спекулировали на перевозках передач и не нарушали правила пересечения границы”.

Людей, чей груз, отвечает требованиям якобы “пропускают без проблем”. Водителям предлагают, вернуться в Венгрию или сдать груз на склад передачи. Однако, отмечают на таможне, их не устраивает ни один из вариантов.

“По моей информации, предыстория такова: раньше водители бусов с посылками платили за то, чтобы въехать без растаможки на территорию Украины 500 евро с автобуса, а сейчас от них требуют растаможить содержание микроавтобуса по цене 1 евро/кг, а те отказываются”, – пояснил журналист Виталий Глагола.

Ранее председатель Закарпатской ОГА Алексей Петров поручил силовым органам Закарпатья создать группы мобильного реагирования для проверки посылок граждан.

По данным местных СМИ, сейчас на границе находятся до 50 неоформленных микроавтобусов.

Движение через границу было разблокировано в 14.00 после очередного общения блокировщиков с руководителем Чопского отряда.пограничников.

Силовики укрепляют границу

Для недопущения провокаций и нарушения режима в пункте пропуска были привлечены дополнительные силы Государственной пограничной службы Украины. На место противостояния стянули все резервы Чопского пограничного отряда и дополнительно – 50 пограничников из города Львов, которые на авто и со щитками заблокировали возможность без оформления покинуть пункт пропуска “Тиса”.

Осуществление пропускных операций в пункте пропуска “Тиса” на границе с Венгрией прекращено, как объяснили в МВД, в связи с “действиями отдельных лиц”, которые направляются на въезд в Украину и не прошли соответствующие виды контроля,

“Советуем учесть ситуацию при планировании путешествия через границу и, по возможности, воздержаться от поездки или выбирать другие пункты пропуска”, – добавили в МВД.

Из-за обострения ситуации в Ужгород из аэропорта “Жуляны” срочно вылетают и. о. председателя Государственной таможенной службы Игорь Мураев и председатель Государственной пограничной службы Сергей Дайнека.