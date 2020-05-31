Кандидаты в мэры Киева устроили “парад” в День города: главные заявления и видео

В воскресенье, 31 мая, сразу несколько нардепов устроили “парад” признаний посвященный Дню Киева и заявили, что собираются баллотироваться на пост мэра столицы.

Видеоролики появились в сети.

Нардеп от “Слуги народа”, экс-глава медиахолдинга 1+1, Александр Ткаченко сообщил, что решил участвовать в праймериз партии “Слуга народа”, добавив при этом, что собирается “вернуть себе гордость за Киев”.

Он записал видео в Соломенском районе Киева, на проспекте Отрадном, где родился и вырос.

Свое поздравление Киеву опубликовал и народный депутат от “Слуги народа” Николай Тищенко – он прогулялся по городу, рассказал, как правильно вести себя на улицах столицы и признался в любви Киеву.

Народный депутат от “Слуги народа” Александр Дубинский также опубликовал в Facebook ролик ко Дню Киева:

“Цель – мер Киева”, – написал он под видео.

Видеопоздравления Киеву записал еще один депутат от “Слуги народа” Александр Качура. Он, как и Николай Тищенко, прогулялся по улицам столицы и рассказал стих о том, насколько сильно он любит свой город.

Таким образом каждый из них, кто-то напрямую, а кто-то косвенно заявил, что собирается принимать участие в праймериз и претендует на должность мэра Киева.

Как ранее сообщал “источник”, из-за запрета на массовые мероприятия в связи с пандемией коронавируса в этом году День Киева будут отмечать 31 мая в основном в теле- и онлайн формате.