Французский топ-клуб купил одного из лучших футболистов мира: детали супертрансфера

Парижский ПСЖ выкупил трансфер аргентинского нападающего миланского “Интера” Мауро Икарди.

Об этом сообщается на официальном сайте французского клуба.

ПСЖ заплатил за футболиста 50 миллионов евро. Эта сумма может вырасти еще на 10 миллионов за счет бонусов. Футболист подписал с парижским клубом контракт до лета 2024 года.

В нынешнем сезоне 27-летний Икарди выступает за ПСЖ на правах аренды. В составе парижан он провел 31 матч во всех турнирах, забил 20 голов и отдал четыре результативные передачи.

Напомним, что чемпионат Франции завершен досрочно из-за пандемии коронавируса, но парижский клуб продолжает выступать в Лиге чемпионов, где вышел в четвертьфинал.

Ранее сообщалось, что ПСЖ хочет купить игрока “Шахтера”.