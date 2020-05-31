Каким видит Киев партия Тимошенко? Презентация Виталия Нестора: онлайн трансляция

В воскресенье, 31 мая, ко Дню города, проходит онлайн-презентация Новой стратегии Киева.

Как заявил председатель столичного отделения “Батькивщины” Виталий Нестор, стратегия была разработана политической командой партии вместе с лучшими экспертами в сфере развития городов.

“Это не просто новая стратегия для Киева. Это новая философия управления городом”, – отметил потенциальный кандидат в мэры от ВО “Батькивщина”.

Также Виталий Нестор пригласил всех заинтересованных к обсуждению и совместной работе над стратегией, которая доступна на сайте kyiv2040.com.

Посмотреть презентацию “Новой стратегии Киева” можно онлайн: