Почти лето по-прикарпатски: появились невероятные фото майского снегопада

В последний день весны в высокогорье Карпат температура воздуха опустилась до морозной и начал идти мокрый снег.

Об этом свидетельствуют фото Александра Голобина, опубликованные на Facebook-странице “Снеголавинная ситуация в Украинских Карпатах”.

Как видно на снимках, на снеголавинной станции Пожижевская, расположенной неподалеку Говерлы, настоящие зимние пейзажы. Снег обильно укрывает деревья и траву на склонах гор.

“Утро 31 мая 2020! Как и прогнозировалось, на высокогорье – идет мокрый снег и дождь”, – сказано в подписи к опубликованным фото заснеженных гор.

Как сообщал “источник”, ранее пользователи сети удивлялись неожиданному снегопаду на западе страны и комментировали столь неожиданное начало лета.