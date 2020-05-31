В центре Киева произошла драка со стрельбой: первые подробности и видео

В ночь на 31 мая в Печерском районе Киева произошла драка со стрельбой.

Об этом сообщает ресурс “Киев Оперативный”.

“Кто-то на Печерске решил повторить Броварские события – драка со стрельбой. Еще немного и люди привыкнут к подобным дикости”, – написали в сети и опубликовали видео с места событий.

На кадрах заметно, что потасовка произошла между большой компанией.

Напомним, утром в пятницу, 29 мая, в Броварах на улице Олимпийской произошел инцидент в стиле 90-х годов – десятки молодых людей напали на место стоянки одной из маршруток. Там произошла перестрелка между предпринимателями, которые занимаются пассажирскими перевозками и нелегальными перевозчиками.

На инцидент отреагировал министр внутренних дел Арсен Аваков. По его словам, перестрелка – результат коррупции в области определения квот перевозчиков.

Мэр Броваров Игорь Сапожко рассказал об ошибке власти, которая привела к такому инциденту.

Общее число задержанных по данному делу достигло 21.

Подробнее о ситуации читайте в материале “источника”: Война под Киевом: все подробности разборок маршрутчиков в Броварах