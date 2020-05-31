Шахтер – Динамо: прогнозы экспертов на матч чемпионата Украины

Известные футбольные эксперты поделились мнениями о предстоящем матче 24-го тура чемпионата Украины между донецким “Шахтером” и киевским “Динамо”. Онлайн-трансляция матча Шахтер – Динамо будет доступна на “источнике”. Встреча состоится сегодня, 31 мая, и начнется в 17:00.

Журналист Артем Франков выразил мнение, что “Динамо” может дать бой “Шахтеру” за счет самоотдачи.

“Ситуация настолько непредсказуема, что трудно делать какие-то прогнозы. Мы не знаем в каком состоянии обе команды. То, что “Динамо” настраивается очень серьезно и может компенсировать яростной самоотдачей – это факт. Я очень на это рассчитываю. Надеюсь, что эпидемия травм у киевлян побыстрее завершится, а уже в “класико” мы увидим, что реально творится в “Динамо”, – сказал Франков в интервью 1927.kiev.ua.

Бывший тренер “Динамо” Анатолий Демьяненко заявил, что матч завершится вничью.

“Без Цыганкова, который, скорее всего, не сыграет против “Шахтера”, у “Динамо” меньше шансов добыть очки в этом матче. Подстегнуть киевлян способна разве что только “Заря”. Учитывая остроту борьбы за второе место, “Динамо” придется играть только на победу. Поэтому трудно предсказать итог. Мне кажется, все может завершиться боевой ничьей”, – приводит слова Демьяненко “КОМАНДА1”.

Бывший голкипер “Динамо” и “Шахтера” Рустам Худжамов опасается, что вынужденный перерыв в отрицательном плане скажется на зрелищности матча.

“Хочется увидеть яркий футбол, от которого будут мурашки бегать по коже. Но я понимаю, что двухмесячное отсутствие игровой практики оставит свой отпечаток. Пока классного футбола, мне кажется, мы не увидим. Считаю, что гандикап в турнирной таблице позволит “Шахтеру” играть спокойно даже после такого перерыва”, – сказал Рустам в эфире телеканала “Футбол 1”.

Ранее сообщалось, что футболисты и персонал “Шахтера” и “Динамо” сдали тесты на коронавирус перед возобновлением чемпионата.