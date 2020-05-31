Украина не будет создавать вакцину от коронавируса: в Минздраве назвали печальную причину

Заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко рассказал о создании вакцины против коронавируса

Об этом он рассказал в интервью “Радио Свобода”.

“Около 70 разработок идет вакцины против коронавирусной болезни. Да, это не быстрое время. И с момента начала разработки до завершения может пройти в среднем 18 месяцев. Мы понимаем, что имеем пятый месяц циркуляции возбудителя в нашей популяции, поэтому вакцину ожидать стоит, но не стоит ее вот-вот, очень быстро. Хотя некоторые разработки вакцины уже пошли на вторую и третью стадии клинических исследований”, – рассказал Ляшко.

По его словам, украинских разработок среди них нет.

“Мы обращались в Академию медицинских наук, в Академию наук с вопросом того, можно ли в Украине надеяться на разработку вакцины. Наши академии ответили, что нам надо сначала инвестировать в разработку лабораторных мощностей, на которых можно проводить эти исследования, а затем уже говорить о полноценной разработке собственной вакцины”, – сказал он.

Однако в Украине могут разработать лекарство от коронавируса, например, в Германии в лабораториях проверяются какие-то украинские лекарства.

“И у нас в Украине сейчас проходят клинические испытания четыре из них”, – рассказал Ляшко.

Ранее “источник” сообщал, что в ВОЗ считают, что коронавирус будет побежден только при условии справедливого доступа к вакцинам и терапевтическим средствам, и призывают международное сообщество к сотрудничеству в решении этой задачи.