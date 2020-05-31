Отца не дождался маленький сын: появились детали о похищенном на админгранице с Крымом бойце ВСУ

В украинского военнослужащего Евгения Добринского, который в субботу, 30 мая, загадочно исчез в районе полуострова Чонгар на админгранице с Крымом во время несения службы на наблюдательном посту, дома остался 4-летний сын.

Об этом сообщает “Обозреватель” со ссылкой на собственные источники в бригаде, в которой служил украинский боец.

Сослуживцы старшего солдата Добринского, который проходил службу в 13-м батальоне 95-й десантно-штурмовой бригады ВСУ, отрицают возможность того, что боец сам перешел на сторону противника.

По их словам, Евгений родом из города Сарны Ровненской области, у него там остался маленький ребенок.

“Сыну всего четыре года. Предать? Это практически исключено”, – считают военные.

В обстоятельствах произошедшего сейчас разбирается Военная служба правопорядка ВСУ.

Напомним, что об исчезновении военнослужащего с наблюдательного пункта “Берлога” стало известно утром 30 мая. Пункт находится на участке передовой линии.

По информации ВСП, рядом с наблюдательным постом были обнаружены следы борьбы.

Как ранее сообщал “источник”, украинского военнослужащего Евгения Добринского, которого похитили у админграницы с Крымом, оккупанты увели без оружия.