Люди вырвались на улицы: появились интересные фото и видео из “наплевавшего” на карантин Харькова

В сети показали свежие фото и видео из Харькова, где жители забыли о карантине и наплевали на ограничения.

Фото и видео публикуют в соцсетях.

В городе сняли некоторые карантинные ограничения и люди массово на радостях хлынули на улицы и в торговые центры.

На фото видно толпы харьковчан, которые ходят за покупками и совсем не соблюдают дистанцию.

А на парковке много автомобилей. Посетители, тоже, не все в защитных масках.

“В саду Шевченко кипит жизнь: тут и вырвавшиеся на каникулы школьники, и тренировки на тренажёрах, и запасы коммунальщиков, и пробежки с собаками, и прогулки с малышами, и серьезные тренировки с собаками на спец площадке, и нацгвардия “пильнує”, – пишут в паблике “Веха(Харьков)Дома”.

Ранее “источник” сообщал, что в Украине с 1 июня будет введен очередной этап послабления карантинных ограничений.