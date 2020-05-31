Астронавты Crew Dragon вышли на связь с Землей: опубликовано интересное видео

Астронавты Дуглас Херли и Боб Бенкен, которых компания Илона Маска SpaceX в сотрудничестве с NASA запустила на МКС на первом американском частном корабле Crew Dragon, вышли на связь с Землей и сняли скафандры.

Об этом сообщает пресс-служба SpaceX в Twitter.

“Слушайте, чтобы услышать Боба Бенкена и Дугласа Херли на орбите”, – указано в сообщении компании.

Известно, что астронавты долетят до Международной космической станции в 17:29 по Киеву 31 мая.

В 19:45 произойдет стыковка и космонавты смогут переступить порог МКС.

Как сообщал “источник”, ранее аэрокосмическая компания Илона Маска SpaceX с помощью ракеты-носителя Falcon 9 выводила на орбиту спутники связи для миссии глобального интернета Starlink.