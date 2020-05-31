Авто пограничников сбросили в кювет: новые подробности и видео столкновений на КПП “Тиса”

На Закарпатье на КПП “Тиса”, где произошли потасовки водителей с силовиками, автомобиль пограничников столкнули в кювет.

Об этом сообщает журналист Виталий Глагола в своем Telegram-канале.

Вследствие конфликта люди столкнули машину пограничников с дороги. Журналист опубликовал видео с места ЧП.

На кадрах видно, что с венгерской стороны очередь из бусов уже на несколько километров.

Напомним, что потасовка возникла из-за изменений правил ввоза посылок без растаможивания на территорию Украины. Раньше за автобус платили 500 евро, но теперь цена 1 евро за килограмм. Но водители отказываются платить.

Как сообщал “источник”, Венгрия возобновила работу пунктов пропуска на границе с Украиной 29 мая вечером, а с 1 июня откроет границу Словакия.