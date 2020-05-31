Экс-футболист “Динамо” расстался со скандальной супругой: фото красотки

Ирина Морозюк, жена бывшего защитника киевского “Динамо” Николая Морозюка, который сейчас выступает за турецкий “Ризеспор”, сообщила, что она рассталась с мужем.

Об этом девушка заявила в интервью YouTube-каналу “Олицкая”.

“Мы в октябре расстались, но потом еще время вместе проводили, вместе праздновали Новый год, он жил у нас дома. Первый период времени мы не понимали… Мы взяли паузу, но не расстались“, – рассказала Морозюк со слезами на глазах.

Жена футболиста допустила, что в будущем они могут возобновить отношения с мужем, а может уже расстались навсегда.

Instagram Ирины Морозюк

Instagram Ирины Морозюк

Instagram Ирины Морозюк

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