Не вернулась домой с кафе: в Харькове загадочно пропала девушка, фото

В Харькове пропала 15-летняя девушка, которая пошла в кафе и не вернулась домой.

Об этом сообщает пресс-служба полиции.

Наталья Кириняченко 2005 года рождения ушла гулять вечером 29 мая. Отмечают, что она ранее также уходила из дома. Может находиться в городе Перещепино Днепропетровской области.

Приметы: на вид 14-15 лет, рост 165 см, худощавого телосложения, длинные окрашенные рыжие волосы.

В чем была одета: в черную куртку с белым капюшоном, черные джинсы, белую блузку, кроссовки черно-розового цвета.

Всех, кто знает местонахождение девушки, просят обратится на линию полиции 102 или по номеру 0576231363 (дежурная часть).

Как сообщал “источник”, в Днепре продолжаются розыски военнослужащего Евгения Сенника, который в последний раз выходил на связь со своими родственниками 19 февраля.