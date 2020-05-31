Сносило крыши, падали деревья: побережьем Азовского моря пронесся мощный ураган, фото и видео

В субботу, 30 мая, над Бердянском пронесся мощный ураган, местные жители сняли на видео природное явление в Бердянском заливе.
Видеоролик появился в местных пабликах.
Позже стали заметны и разрушительные результаты вихря, который прошелся по самому старому микрорайону города.
На Лисках в прибрежной зоне упали несколько деревьев, завалены электроопоры, заборы, на некоторых домовладениях повреждены крыши.
В последние годы в Азовском море неоднократно фиксировались смерч, но тогда все обходилось без серьезных последствий для побережья.
Ранее “источник” сообщал, что в понедельник, 25 мая, на Свердловскую область России обрушился мощный ураган. Стихия забрала жизни как минимум четырех человек.
Напомним, в России ураганный ветер сдул целую деревню, обрушилась стена зернохранилища, где погибло два человека.