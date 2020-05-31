Срочно стягивают силовиков: на Закарпатье произошли потасовки на КПП, фото и видео

На Закарпатье на КПП “Тиса” произошли потасовки, из-за чего перекрыли движение.

Об этом сообщает журналист Виталий Глагола в своем Telegram-канале.

Там водители и пассажиры бусов с посылками итальянских заробитчан отказываются растаможивать свой груз и перекрывают выезд из КПП для всех. Сейчас стоит 50 неоформленных бусов.

На месте собрались пограничники, которых стянули со Львова – около 50 силовиков. Они автомобилями и щитками заблокировали возможность без оформления покинуть пункт пропуска “Тиса”.

Из собственных источников журналист узнал, что потасовка возникла из-за изменений правил ввоза посылок без растаможивания на территорию Украины. Раньше за автобус платили 500 евро, но теперь цена 1 евро за килограмм. Но водители отказываются платить.

“С венгерской стороны на въезд в Украину очередь растянулась уже на несколько километров. Венгры не запускайте никого на территорию своего КПП”, – написал Глагола.

Как сообщал “источник”, Венгрия возобновила работу пунктов пропуска на границе с Украиной 29 мая вечером, а с 1 июня откроет границу Словакия.