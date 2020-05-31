Батут работает: Илон Маск ответил на дерзкий выпад главы “Роскосмоса”, видео

После успешного запуска пилотируемого корабля Crew Dragon, который доставит американских астронавтов на Международную космическую станцию, основатель компании SpaceX Илон Маск ответил на давнюю шутку главы “Роскосмоса” Дмитрия Рогозина про батут.

“Батут работает… Это шутка для посвященных “, – сказал Маск в ходе общения с журналистами.

Таким образом он напомнил, как в 2014 году Дмитрий Рогозин в шутку предложил Соединенным Штатам доставлять астронавтов на МКС с помощью батута, комментируя санкции, введенные Вашингтоном в отношении российской космической отрасли.

В том же 2014 году NASA и SpaceX заключили контракт на 2,6 миллиарда долларов на создание пилотируемой версии космического грузовика Dragon. До 2024 года компания Маска должна в ходе 12 миссий доставить на МКС 48 астронавтов.

Ранее полеты на МКС американских астронавтов обеспечивал “Роскосмос”, контракты с NASA принесли россиянам 4 млрд долларов прибыли за 9 лет.

Глава NASA Джеймс Брайденстайн на пресс-конференции заметил, что глава Роскосмоса лично пока не поздравил его с успешным запуском Crew Dragon.

Как ранее сообщал “источник”, Илон Маск поделился в Twitter планами на строительство кораблей Starship и доставкой людей с Земли на Марс.