В Киеве спортивный чиновник устроил драку с ветераном АТО: видео

В пятницу, 29 мая, в Киеве случился конфликт между предпринимателем и президентом WWFC (международной организации, которая проводит бои по смешанным боевым искусствам) Владимиром Теслей и ветераном АТО Михаилом Майманом.

Видео инцидента в Facebook опубликовал бывший участник боевых действий на Донбассе.

В ролике видно, как автомобиль с Теслей проехал возле Маймана. После этого первый вышел из машины и начал спорить с участником АТО. В один из моментов Тесля набросился на Маймана с кулаками.

Интересно, что Майман известен также по драке с народным депутатом Украины от “Оппозиционной платформы – За жизнь” Ильей Кивой.

Ранее “источник” сообщал, что под Киевом водитель маршрутки цинично унизил ветерана АТО.