Более тысячи задержанных, много погибших: в США пошли на радикальные меры из-за “адских” протестов

С помощью военных патрулей власти американского города Миннеаполиса (штат Миннесота) прекратили волнения и беспорядки, которые возникли во время массовых протестов из-за убийства афроамериканца Джорджа Флойда при задержании полицией.

Однако в других городах протесты не утихают. СМИ сообщают о сотнях задержанных и нескольких погибших.

Бунт продолжается

По заявлению властей Миннеаполиса, массовые беспорядки на улицах были прекращены после того, как на улицы вышли патрули военной техники. Патрулирование проводилось, в том числе, по спальным районам. Бойцы Нацгвардии силой загоняли людей по домам, по несогласным открывали огонь резиновыми пулями.

Но в других городах протесты все так же не утихают, несмотря на введенный комендантский час. Нацгвардию в США призвали уже семь штатов и округ Колумбия.

В огне протестов полыхают несколько районов Нью-Йорка, где в ночь на 31 мая бунтующие сожгли полицейский грузовик. Ранее разъяренные полицейские въехали на двух автомобилях в толпу демонстрантов.

Протесты пытаются гасить внедренные в толпу сотрудники безопасности с белыми повязками на руках.

В Филадельфии в результате столкновений пострадали как минимум 13 полицейских. В Сиэтле правоохранители применили слезоточивый газ и светошумовые гранаты.

В Чикаго один из протестующих украл лошадь у полицейских и проехался на ней по улицам города.

В Северной Каролине демонстрант случайно поджег сам себя “коктейлем Молотова”.

Погибшие и задержанные

СМИ сообщают о погибших в Индианаполисе и Окленде, где был убит сотрудник Федеральной службы охраны.

Начальник полиции Индианаполиса Рэндал Тейлор подтвердил, что по меньшей мере три человека были убиты на фоне протестов вечером в субботу, 30 мая. В полиции сообщили, что по этому поводу проводится расследование и посоветовали гражданам избегать района, где проходят протесты.

В ходе массовых беспорядков в 16 городах США были задержаны более 1,3 тысячи человек. Около 500 демонстрантов были задержаны только в Лос-Анджелесе. При этом столкновения между правоохранителями и демонстрантами наблюдаются во многих американских городах.

Как все началось

Беспорядки в США вспыхнули после того, как 25 мая в Миннеаполисе при задержании полицейскими погиб афроамериканец Джордж Флойд. Белый полицейский Дерек Шовен повалил его на асфальт лицом вниз, сел сверху, зажал шею ногой и удерживал, пока тот не умер.

Позже стало известно, что у полицейского большой послужной список с десятками жалоб граждан и случай стрельбы по подозреваемому. По некоторым данным, он оказался причастен к трем смертельным случаям, которые произошли во время задержаний афроамериканцев.

После этого на улицы сперва Миннеаполиса, а затем и других городов США вышли демонстранты, выступая против насилия со стороны полиции. В последние дни на крупные акции протеста вышли в шести штатах. Также недовольные граждане выходили на улицы в штатах Колорадо, Джорджия, Иллинойс, Айова, Индиана, Кентукки, Луизиана, Массачусетс, Мичиган, Миннесота (Миннеаполис), Невада, Северная Каролина, Огайо, Техас, Вирджиния.

Протестное движение уже вышло за границы США. Акции солидарности прошли также в Берлине и Торонто

Подробнее о том, как начинались протесты в США читайте в материале “источника”: США в огне: массовые протесты и беспорядки из-за убийства охватили всю страну, фото и видео