Последний день весны: яркие открытки и забавные поздравления в стихах и прозе

31 мая отмечают последний день весны – день, когда уже вот-вот ждет красочное лето.

“источник” подготовил яркие открытки и веселые поздравления.

Небо ясное будит тебя по утрам,

И наступает лето, ясно это нам,

Все потому, что стоит день весны,

Последний! Окно ему отвори!

Пусть он проникнет пеньем птиц,

И шепотом ветра теплого небылиц,

Пусть коснется солнца жарким лучом,

И под сиянье луны улизнет тайком!

Прощай весна, когда тебя я встречу? По крайней мере, нужно год прожить, чтоб снова ощутить волшебный вечер и сохранить с природой жизни нить!

С последним днем весны! Желаю, счастья и удачи, желаю дружбы и любви, пусть радуют тебя надежды, пусть сбудутся твои мечты!

Денек последний у весны, закончится сказка,

И июнь распустится лепестками белой ромашки,

И улетали дни прекрасной этой весны,

И снова сердца наши молоды и влюблены.

Сегодня день, как взмах крыла маленького мотылька,

Он улетит в это лето и останется там навсегда,

А сегодня мгновение особенной красоты,

Оно написано художником истинной любви!

Уходит май, оставив дух сирени, даря улыбку, свет и красоту, был у весны прекрасный день рождения, спасибо ей за эту доброту.