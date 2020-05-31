Последний день весны: яркие открытки и забавные поздравления в стихах и прозе

31 мая отмечают последний день весны – день, когда уже вот-вот ждет красочное лето.
“источник” подготовил яркие открытки и веселые поздравления.
Небо ясное будит тебя по утрам,
И наступает лето, ясно это нам,
Все потому, что стоит день весны,
Последний! Окно ему отвори!
Пусть он проникнет пеньем птиц,
И шепотом ветра теплого небылиц,
Пусть коснется солнца жарким лучом,
И под сиянье луны улизнет тайком!
Прощай весна, когда тебя я встречу? По крайней мере, нужно год прожить, чтоб снова ощутить волшебный вечер и сохранить с природой жизни нить!
С последним днем весны! Желаю, счастья и удачи, желаю дружбы и любви, пусть радуют тебя надежды, пусть сбудутся твои мечты!
Денек последний у весны, закончится сказка,
И июнь распустится лепестками белой ромашки,
И улетали дни прекрасной этой весны,
И снова сердца наши молоды и влюблены.
Сегодня день, как взмах крыла маленького мотылька,
Он улетит в это лето и останется там навсегда,
А сегодня мгновение особенной красоты,
Оно написано художником истинной любви!
Уходит май, оставив дух сирени, даря улыбку, свет и красоту, был у весны прекрасный день рождения, спасибо ей за эту доброту.