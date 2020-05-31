В Харькове пьяная компания жестоко избила учителя: видео

В Харькове на Холодной горе пьяные подростки избили учителя истории из Песочина.

Об этом сообщает “Харьков News” в Telegram.

Подростки сначала употребляли спиртные напитки, а потом им захотелось приключений и они избили мужчину.

Они живут в городе Мерефа Харьковской области.

Пострадавшего зовут Станислав Щербак, знакомые говорят, что он спокойный и “мухи не обидит”.

Инцидент произошел поздно вечером в субботу, 30 мая.

Как сообщал “источник”, в столичном метрополитене компания подростков напала на мужчину и избила его до потери сознания.

Напомним, под Одессой, в Черноморске, подростки устроили вопиющий прецедент нескрываемого буллинга: они открыто издевались над одногодкой, снимали свои зверства на видео, которое позже попало в сеть.

Также, ранее в Одесской области 12-летнюю девочку сильно избила ровесница, при этом ее подруги снимали происходящее на видео.