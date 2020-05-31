Силой увели прямо с поста: появились данные о бойце ВСУ, похищенном оккупантами на админгранице с Крымом

Военного ВСУ Евгения Добринского, которого похитили у админграницы с Крымом, оккупанты увели без оружия.

Об этом сообщает военный журналист Юрий Бутусов на своей Facebook-странице.

Старший солдат 13-го батальона 95-й десантно-штурмовой бригады нес службу на наблюдательном пункте “Берлога”. Этот пункт находится около железнодорожного моста на линии контроля с аннексированным Крымом. Перед ним нет постов украинских пограничников, он на передовой.

Известно, что Добринский находился на посту один. В момент похищения он был без оружия.

“Примерно в 10:00 представитель российских спецслужб звонил в батальон, уточняли личные данные солдата, очевидно, противник будет оформлять Добринского как якобы нарушившего границу РФ”, – написал журналист.

По его мнению, солдат на посту без оружия – грубое нарушение в организации службы. Бутусов подчеркнул, что необходима объективная оценка боеготовности и боеспособности армии.

“Очевидно, в ближайшее время противник будет использовать нашего солдата в своей пропаганде. Что ж, это результат наших ошибок и не решаемых системных проблем. За слабости на войне всегда бьют”, – отметил журналист.

Как сообщал “источник”, ранее в городе Покровск (Красноармейск) Донецкой области преступники похитили и пытали участника боевых действий, добровольца, ветерана АТО.