В Украину внезапно вернулась зима: появилось шокирующее видео

На западе Украины погода в последний день весны, 31 мая, подвела – там внезапно выпал снег.

Об этом сообщает пользователь сети Василий Фицак на своей Facebook-странице.

“Внимание. Лето начинается – зима возвращается”, – прокомментировал он погодные условия и опубликовал видео.

На кадрах можно заметить метель, а вся земля усыпана снегом.

Пользователи сети также удивились из-за внезапной зимы.

Как сообщал “источник”, 31 мая, в последний день весны, в Карпатах на горе Поп Иван Черногорский температура воздуха опустилась до морозной, а также выпал снег. По состоянию на 07:30 на высокогорье столбики термометров показывали -4 градуса за Цельсием. Также выпал снег, а видимость ограничилась до 20 метров.