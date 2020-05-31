Объявлены результаты тестов игроков “Динамо” на коронавирус перед битвой с “Шахтером”

Стали известны результаты тестирования футболистов “Динамо” на коронавирус перед битвой с “Шахтером” в 24-м туре чемпионата Украины, которая состоится 31 мая. Напомним, на “источнике” будет доступна онлайн трансляцию матча Шахтер – Динамо.

Об этом сообщается на официальном сайте киевского клуба.

“Как сообщил медицинский персонал клуба, тесты всех “динамовцев” дали отрицательный результат. Команда полноценно готовится к первому после возобновления украинского чемпионату матчу с “Шахтером“, – сказано в заявлении клуба.

Напомним, матч между “Шахтером” и “Динамо” пройдет в Киеве на НСК “Олимпийский” без зрителей и начнется в 17:00.

Ранее “источник” сообщал, что параллельно с игроками “Динамо” тестирование на коронавирус прошли и футболисты “Шахтера”.