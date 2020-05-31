В каких областях Украины больше всего новых случаев коронавируса: статистика на 31 мая

По состоянию на 9.00 воскресенье, 31 мая, в Украине инфицированы коронавирусом уже 23 672 человека. Количество смертей за прошедшие сутки увеличилось на 12 случаев.

Об этом свидетельствуют данные Центра общественного здоровья.

Больше всего новых пациентов с COVID-19 за сутки зафиксировали в городе Киеве — 81 случай заражения. Много зараженных также обнаружено во Львовской (56 случаев заражения), Черновицкой (43) и Харьковской (41) областях.

Всего за сутки в Украине выявлено 468 лабораторно подтвержденных случая болезни.

Из общего количества инфицированных по состоянию на 31 мая умерло 708 пациентов (+12 подтвержденных смертей от COVID-19 за сутки), выздоровели 9 538 (+227).

По областям статистика по количеству инфицированных выглядит так:

Винницкая – 993 (+35)

Волынская – 908 (+21)

Днепропетровская – 942 (+9);

Донецк – 163 (+5)

Житомирская – 739 (+40)

Закарпатская – 1189 (+18)

Запорожская – 444 (+4)

Ивано-Франковск – 1402 (+23)

Киевская – 1573 (+17)

Кировоградская – 511 (+5);

Луганская – 47 (1);

Львовская – 1669 (+50)

Николаевская – 293 (+5);

м. Киев – 2985 (+81)

Одесская – 888 (+5);

Полтавская – 270 (+2)

Ровенская – 1713 (+33)

Сумская – 168 (+0)

Тернопольская – 1169 (+9);

Харьковская – 1066 (+41)

Херсонская – 178 (+0)

Хмельницкая – 444 (+12)

Черкасская – 402 (+1)

Черновицкая – 3349 (+43)

Черниговская – 167 (+8);

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

О том, что ждет больных коронавирусом в Украине, какая ситуация в больницах и во сколько обходится лечение пациентов, читайте в материале “источника”: Кислород украли, ИВЛ убивает, а лекарства стоят сотни тысяч: как лечат больных с СOVID-19 в Украине.