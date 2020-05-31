В каких областях Украины больше всего новых случаев коронавируса: статистика на 31 мая

По состоянию на 9.00 воскресенье, 31 мая, в Украине инфицированы коронавирусом уже 23 672 человека. Количество смертей за прошедшие сутки увеличилось на 12 случаев.
Об этом свидетельствуют данные Центра общественного здоровья.
Больше всего новых пациентов с COVID-19 за сутки зафиксировали в городе Киеве — 81 случай заражения. Много зараженных также обнаружено во Львовской (56 случаев заражения), Черновицкой (43) и Харьковской (41) областях.
Всего за сутки в Украине выявлено 468 лабораторно подтвержденных случая болезни.
Из общего количества инфицированных по состоянию на 31 мая умерло 708 пациентов (+12 подтвержденных смертей от COVID-19 за сутки), выздоровели 9 538 (+227).
По областям статистика по количеству инфицированных выглядит так:
Винницкая – 993 (+35)
Волынская – 908 (+21)
Днепропетровская – 942 (+9);
Донецк – 163 (+5)
Житомирская – 739 (+40)
Закарпатская – 1189 (+18)
Запорожская – 444 (+4)
Ивано-Франковск – 1402 (+23)
Киевская – 1573 (+17)
Кировоградская – 511 (+5);
Луганская – 47 (1);
Львовская – 1669 (+50)
Николаевская – 293 (+5);
м. Киев – 2985 (+81)
Одесская – 888 (+5);
Полтавская – 270 (+2)
Ровенская – 1713 (+33)
Сумская – 168 (+0)
Тернопольская – 1169 (+9);
Харьковская – 1066 (+41)
Херсонская – 178 (+0)
Хмельницкая – 444 (+12)
Черкасская – 402 (+1)
Черновицкая – 3349 (+43)
Черниговская – 167 (+8);
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
О том, что ждет больных коронавирусом в Украине, какая ситуация в больницах и во сколько обходится лечение пациентов, читайте в материале “источника”: Кислород украли, ИВЛ убивает, а лекарства стоят сотни тысяч: как лечат больных с СOVID-19 в Украине.