Рух – Динамо-Брест: онлайн видео трансляция

В воскресенье, 31 мая, в рамках 11-го тура чемпионата Беларуси состоится брестское дерби между “Рухом” и “Динамо”. Встреча принципиальных соперников пройдет на стадионе ДАСК “Брестский”.

Смотрите на “источнике” онлайн видео трансляцию матча “Рух” – “Брест”.

Начало встречи – в 20:00.

Плеер с видеотрансляцией появится в новости за несколько минут до начала матча.

ЧЕМПИОНАТ БЕЛАРУСИ

11-й тур

РУХ – ДИНАМО

В турнирной таблице чемпионата Беларуси “Рух” занимает 8-е место, набрав 14 очков. В активе “Динамо” на одно очко меньше и 11-я позиция.

Фаворитом матча по мнению букмекеров является “Динамо”. На победу гостей можно поставить с коэффициентом 1,93. Ничья оценивается котировкой 3,48. На выигрыш “Руха” принимаются ставки с коэффициентом 3,68.

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