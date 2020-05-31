Избил дубинкой и бросил умирать: главарь боевиков ДНР устроил зверскую расправу над “подчиненным”

На Донбассе оккупанты устроили жестокую расправу над боевиком ЛНР Леонидом Горячих, который воевал против Украины.

Об этом сообщает в Telegram офицер ВСУ Анатолий Штирлиц.

“25.05.2020 командир взвода российско-оккупационных войск 6 омсп Симонов убил своего подчиненного Леонида Горячих, а затем вместе с другим оккупантом вывез его тело в поле”, – говорится в сообщении.

Он добавил скриншот сообщения в группе “Д.О.Л.Г. Новороссия” где сообщается, что Горячих избили резиновой дубинкой, на следующий день от полученных травм он скончался.

Как сообщал “источник”, 24 мая в оккупированном Луганске скончался очередной сторонник боевиков Александр Костин по кличке “Батя”.

Также ранее на оккупированной части Донбасса ликвидировали очередного боевика, который противостоял украинской армии.

Напомним, на Донбассе ликвидировали молодого пророссийского боевика по имени Скитилягин Александр.