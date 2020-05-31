Коронавирус продолжает атаку на Украину: обнародованы тревожные данные

По состоянию на 31 мая в Украине обнаружено 468 новых случаев заболевания коронавирусом.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.

Всего в стране за время пандемии заразились 23 672 человека. Также выздоровели 9 538 пациентов. Но летальность случаев составила 708 инфицированных.

Напомним, в психоневрологическом интернате, расположенном в селе Пески-Радьковские (Боровский район, Харьковская область), обнаружили вспышку коронавируса. Лишь за последние сутки COVID-19 подтвердили еще у 15 человек, находящихся в данном интернате. Теперь общее количество заразившихся в этом учреждении составляет 28.

Как сообщал “источник”, в Киеве за сутки 29 мая подтвердили 55 случаев заболевания COVID-19, из-за вспышки заболевания закрыто на карантин общежитие на проспекте Гагарина, в котором зафиксирован один летальный случай.