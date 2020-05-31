Быть, жить и цвести: Зеленский трогательно поздравил Киев и Кривой Рог с днем города

Президент Украины Владимир Зеленский поздравил с днем Киева и Кривого Рога их жителей.

Об этом он написал в своих социальных сетях.

Глава государства отметил, что эти два города он считает родными. Киеву в эти выходные исполняется 1 538 лет, а Кривому Рогу – 245. Разница в их возрасте 1 293 года, а расстояние между этими городами составляет 417 километров.

По словам Зеленского, сравнить эти два города невозможно, но они оба прекрасны. Он отметил, что родился в Кривом Роге, а в Киеве стал тем, кем есть сейчас.

“Кривой Рог подарил первых друзей и первую любовь. И все мы вместе оказались в Киеве, который сделал и дружбу, и любовь только крепче. В Кривом Роге родилась моя дочь. В Киеве родился мой сын. В Киеве – самый душистый кофе. В Кривом – вкусный мамин борщ”, – написал гарант.

Он подчеркнул, что эти города объединяют невероятные, талантливые, смелые, светлые и добрые люди. Собственно, как и во всей Украины.

“И в Киев, и в Кривой Рог мне всегда хочется возвращаться. В Кривом Роге, в ЗАГСе, я дал обет верности своей жене. В Киеве, в парламенте, я присягнул на верность украинскому народу. В обоих случаях я стремился сделать людей счастливыми. И не имеет значения – это один человек или многомиллионная страна. Главное – быть верным своим клятвам каждый день и каждый миг”, – написал Зеленский.

Как сообщал “источник”, в воскресенье, 31 мая, в столице Украины традиционно празднуют день Киева. Несмотря на то, что в этом году празднование осложнено мерами карантина, некоторые мероприятия будут доступны онлайн и не только.