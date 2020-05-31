В Киеве серьезный всплеск коронавируса: печальная статистика на 31 мая

По состоянию на утро, 31 мая, в Киеве лабораторно подтвердили заболевание коронавирусом у 2985 человек.

Об этом сообщает мэр Киева Виталий Кличко в Telegram.

За прошедшие сутки, 30 мая, еще у 81 человека подтвердили COVID-19, из них 11 медиков.

Заболели:

40 женщин в возрасте от 26 до 86 лет

4 девочки от 2 до 8 лет.

31 человек от 19 до 86 лет.

6 мальчиков – трем из них по 1 году, другим – 2, 6 и 11 лет.

В больницы города госпитализировали 16 пациентов. Другие – на самоизоляции, под контролем врачей.

Всего коронавирус за время пандемии победили 648 жителей Киева, за последние сутки – 11 человек.

Больше всего случаев заболевания зафиксировали в Днепровском районе – 25, в Деснянском и Дарницком – по 14 случаев.

Как сообщал “источник”, в Киеве за сутки 29 мая подтвердили 55 случаев заболевания COVID-19, из-за вспышки заболевания закрыто на карантин общежитие на проспекте Гагарина, в котором зафиксирован один летальный случай.