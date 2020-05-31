Ударил мороз, заметает снегом: опубликовано яркое фото Карпат в последний день весны

31 мая, в последний день весны, в Карпатах на горе Поп Иван Черногорский температура воздуха опустилась до морозной, а также выпал снег.

Об этом сообщают на Facebook-странице Черногорский горный поисково-спасательный пост.

По состоянию на 07:30 на высокогорье столбики термометров показывали -4 градуса за Цельсием. Также выпал снег, а видимость ограничилась до 20 метров.

На горе разбушевался юго-западный ветер – 14-15 м/с. Но его порывы достигали и 20 м/с.

Как сообщал “источник”, 31 мая, в последний день весны, Украину накроют грозы и дожди. Больше всего осадков ожидается в восточных, южных и центральных областях. На остальной же части страны прогнозируют дожди на протяжении суток.